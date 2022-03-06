Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili korkutan tahmin: JP Morgan açıkladı…

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı sürerken, JP Morgan'dan petrolde yükselişin süreceği tahmini geldi. Banka, Rusya'nın petrol arzının kesintiye uğramaya devam etmesi durumunda Brent petrolün yılı 185 dolarda tamamlayabileceği öngörüsünde bulundu.

Akaryakıta dev zamlar gelebilir

Rusya'nın Ukrayna'ya harekatı sonrasında petrol fiyatlarında hızlı yükseliş yaşanırken, Brent petrol de 120 dolara yaklaşmıştı. Ülkemizde de petrole gelen zamlar nedeniyle Benzin, Motorin ve LPG fiyatları tırmanmış ve vatandaşlar zor zamanlar yaşamıştı. Brent petrolün 185 dolara çıkması yeni akaryakıt zamlarına davetiye çıkarabilir.

Türkiye’de son üç günde üç zam gelmiş, benzin 2 lira 10 kuruş motorin ise 3 lira 68 kuruş zamlanmıştı.