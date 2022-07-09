Sarallar operasyonu kapsamında gözaltına alınan Erdal Acar'ın tutuklanmasında Necati Şaşmaz detayı dikkat çekti.

Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre, Acar, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “birden fazla kişi ile birlikte yağma” suçlarından tutuklandı. Acar’ın tutuklanma gerekçelerinden biri oyuncu Necati Şaşmaz’ın verdiği ifade oldu. Şaşmaz’ın emniyete müşteki sıfatıyla ifade verdiği ve Acar hakkında detaylı bilgiler verdiği ortaya çıktı. Necati Şaşmaz’ın ifadesini destekleyici nitelikte Erdal Acar’ın telefon konuşmaları olduğu belirtildi.