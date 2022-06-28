Acarlar Şirketler Topluluğu'nda Yönetim Kurulu Üyesi olan eski Beşiktaş yöneticisi Erdal Acar gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde polis ekiplerinin, Beykoz ve Sancaktepe'de çok sayıda adrese baskın düzenlediği öğrenildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, operasyon kapsamında, Erdal Acar'ın yanı sıra bir suç örgütü üyelerinin de yakalandığı belirtiliyor. Beykoz'daki evinde gözaltına alınan Acar'ın Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Dosya içeriği hakkında bilgi verilmedi.