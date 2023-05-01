Erbakan: Seçimin sonucunda belirleyici olacak anahtar partiyiz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 14 Mayıs'ta yapılacak olan milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçim çalışmaları kapsamında Bilecik'e ziyarette bulundu.

DHA'nın haberine göre, Yeniden Refah Partisi'nin seçimlerde önemli aktörlerden biri olacağını ileri süren Erbakan şunları söyledi:

"Hepinizin bildiği gibi Yeniden Refah Partisi kısa sürede çok büyük mesafe kat etti. Bütün bu hızlı gelişmesi ve bir de üzerine yapıcı muhalefet anlayışı sadece eleştiren değil çözümü de ortaya koyan siyaset anlayışı, siyasete nezaket getiren yaklaşımı milletimizin teveccühüne layık olmasına sebep oldu. Çok kısa süre içerisinde Yeniden Refah Partimiz Türkiye siyasetinin önemli aktörlerinden bir tanesi haline geldi ve bu 14 Mayıs seçimleri öncesinde de seçim sonucunda belirleyici olacak anahtar bir parti konumuna geldi."