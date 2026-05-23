Erbakan: Mansur Yavaş sağ partilerin adayı olursa destekleriz, CHP'nin adayı olursa desteklemeyiz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin olası tavrına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Haberler.com'a konuşan Erbakan, "İkinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mansur Yavaş denkleminde hangi isme destek verirsiniz?" sorusunu "İkinci turda Mansur Bey'e destek veririz ama CHP'nin adayı olursa destek vermeyiz" diyerek yanıtladı.

'Sağ partilerin adayı olursa destek verebiliriz'

Parti olarak kendi adaylarını göstereceklerini açıklayan Erbakan, ikinci tura kalamamaları halinde kime destek verecekleri sorusunu şu şekilde cevapladı:

"İkinci tura kalmak ve seçimi de kazanmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu noktada bir şüphe yok. Ama diyelim ikinci tura kalamadık. Ve Mansur Bey de makul görüşe sahip işte sağ partilerin adayı olarak seçime girdi. Böyle bir noktada Mansur Bey'e destek olunabilir. Ama Mansur Bey CHP'nin adayı olarak Sayın Erdoğan'ın karşısına çıkması halinde, CHP'nin adayı olması halinde bizim tabii kendisine ikinci turda da destek vermemiz mümkün olmaz. Yani şöyle oldu. CHP kendi adayını çıkarttı. Tayyip Bey var. Mansur Bey bu sağ partilerin bir adayı olarak çıktı. Biz de çıktık. Bu noktada biz ikinci tura kalamazsak sağ partilerin adayı olan bir Mansur Bey'e bizim ikinci turda destek vermemiz söz konusu olabilir. Ama CHP'nin adayı olursa dediğim gibi biz herhangi bir şekilde destek vermeyi düşünmeyiz."

'Kazanma ihtimali olanı tasfiye ediyorlar'

Erbakan, AKP ile MHP’nin oyunun yüzde 32 civarında olduğunu ve Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini öne sürdü. Erbakan, “AKP’nin oyları yüzde 27-28. MHP’nin oyları ise 5-7 civarında geziyor. 50 artı 1’e ulaşabilmek için çözüm süreciyle beraber DEM’in de ittifaka destek olması şeklinde bir planlama var ama o da yetmiyor” dedi.

Kontrollü seçim uyarısında bulunan Erbakan, “Seçim kazanma ihtimali olanları tasfiye ediyorlar. ‘Defalarca yendiğimiz ve kazanma ihtimali olmayan Kılıçdaroğlu’nu karşımızda görelim’ diyerek siyasi mühendislik yapıyorlar. Bunun sebebi oylarındaki erimedir” ifadelerini kullandı.

