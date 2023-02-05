Erbakan: Altılı Masa askeri vesayeti geri getirmeyi vadediyor

Millet İttifakı tarafından açıklanan Ortak Politikalar Mutabakat Metni hakkında konuşan Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Bu metin askeri vesayeti geri getirmeyi, eski Türkiye’nin kısır çekişmelerini, çift başlı yönetim anlayışını ve ülkeyi yeniden 28 Şubat’ın karanlık günlerine döndürmeyi vadetmektedir” dedi.

Fatih Erbakan, Ankara’da bir otelde düzenlenen partisinin ‘İktidara Yürüyoruz’ temalı İlçe Başkanları toplantısında konuştu. Erbakan, 'Metal yorgunluğu yaşayan mevcut iktidarın emeklilik zamanının geldiğini ve adaylık kavgalarıyla sık sık gündem olan Altılı Masa'nın da millete verecek bir şeylerinin olmadığını' söyledi.

'Altılı Masa'nın mutabakat metni askeri vesayeti geri getirmeyi vadediyor'

Erbakan, Millet İttifakı tarafından hazırlanan Ortak Politikalar Mutabakat Metni hakkında şöyle konuştu:

“Bu metin askeri vesayeti geri getirmeyi vadetmektedir. Eski Türkiye’nin kısır çekişmelerini, çift başlı yönetim anlayışını ve ülkeyi yeniden 28 Şubat’ın karanlık günlerine döndürmeyi vadetmektedir. Genelkurmay ve kuvvet komutanları Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı olmayacak vaadi ülkeyi yeniden üniformalı vesayet rejimine döndürmekten başka bir anlam taşımıyor.

Ekonomik krizin pençesindeki vatandaşlarımızın dertlerine derman ümidi veren bir tane bile somut teklifleri yok; vaatleri sadece 'cek, cak' edebiyatı. Bakınız metinde diyorlar ki, 'Enflasyonu iki yıl içinde tek haneye kalıcı bir biçimde indireceğiz. Beş yılın sonunda dolar cinsinden kişi başına milli gelirimizi en az iki katına çıkaracağız. Aşırı yoksulluğu sıfırlayacağız.' Bunları söylemek kolay da, neyi nasıl yapacakları, ‘hangi projeyle hangi kaynakla yapacaksınız’ bunlardan metinde eser yok."

'YSK'nın vereceği karara herkesin saygı duyması gerekecek'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin tartışmaları da değerlendiren Erbakan, "Herkesin kendi gücüne, çalışmasına odaklanması ve kim aday olursa olsun, ‘karşımızda Sayın Cumhurbaşkanı da olsa biz bu seçimi kazanırız’ anlayışıyla çalışmasını sürdürmesi lazım. Bu konuya çok fazla takıldılar. Halbuki 'Sayın Cumhurbaşkanının karşısına kim çıkarsa çıksın, Sayın Kılıçdaroğlu da olsa, bir başka aday da olsa biz rahatlıkla Millet İttifakı olarak seçimi kazanıyoruz, sorunumuz yok' diyorlardı. Şimdi nedense bozuk plak gibi başa sarıyorlar. Artık seçim takvimi başladı. YSK'nın vereceği karara herkesin saygı duyması gerekecek. O kararı beklemek ve bu tartışmayı çok uzatmamak lazım" dedi.