AKP’li Turan EYT için gün verdi: 'Bir gün, olmadı iki güne biter'

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme hakkında konuşan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, düzenlemenin salı veya çarşamba akşamı tamamlanacağını açıkladı.

Cumhur İttifakı’nın genişleyip genişlemeyeceğini de değerlendiren Turan "Biz Altılı Masa gibi kavgaların gürültülerin partisi değiliz. Bizim durduğumuz bir yer var. Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'ın olacağı yer Altılı Masa değildir, Cumhur İttifakı'nın yanıdır” dedi.

TV100'de yayımlanan 'Pazar Siyaseti' isimli programa katılan Turan, gündeme ilişkin konulara dair açıklamalarda bulundu.

'EYT salı günü Genel Kurul'da'

EYT düzenlemesiyle ilgili bilgi veren Turan, düzenlemenin salı veya çarşamba akşamı tamamlanacağını söyledi. Turan EYT düzenlemesine ilişkin şöyle konuştu:

"Salı günü EYT’yi Genel Kurul’da görüşmeyi planlıyoruz. Olumlu taleplerin sınırı olmaz. Hepsini çözmek isteriz. Ancak EYT’ye başlarken 1999’da çıkan bir kanun var, bu kanunu önümüzde bulduk… Bu kanunda yaş ve prim günü yükseltilmiş. O günden beri konuşulan yaş meselesi. Yaş şartını kaldırıyoruz. EYT’den sonra da yapılandırma paketinin görüşmelerine hemen başlayacağız.

Ben bir gün, olmadı iki günde biter diye düşünüyorum. Salı akşamı, olmadı çarşamba akşamı biter diye düşünüyorum. Yoklamada çıkarsak, problem olmazsa biter diye düşünüyorum. EYT’yle ilgili arkadaşlarımız müsterih olsunlar.”

'Erbakan'ın olacağı yer Altılı Masa değildir, Cumhur İttifakı'nın yanıdır'

Cumhur İttifakı’nın genişleyip genişlemeyeceğini de değerlendiren Turan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a çağrıda bulundu.

Turan, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“HÜDAPAR veya başka bir parti. Hepsinin kendisiyle ilgili saygınlığı vardır. Tabii ki farklı düşüneceğiz. Yeni dönemde 50+1 farklı bir süreç ortaya koyuyor. HÜDAPAR ile farklı düşündüğümüz konular vardır, ama Türkiye'nin güvenliğine ilişkin ortak konularda da mutabakatımız varsa ki var, beraber yol yürümek isteriz. Biz Altılı Masa gibi kavgaların gürültülerin partisi değiliz. Bizim durduğumuz bir yer var. Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'ın olacağı yer Altılı Masa değildir, Cumhur İttifakı'nın yanıdır”

'Bir tek referans yok Atatürk'e'

Millet İttifakı’nın ortak mutabakat metnini de eleştiren Turan, metinde çok fazla çelişki olduğunu savundu. Turan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir de herkese selam gönderen bir metin, uzun bir metin ama ortak bir metin değil. KHK ile ilgili düzenlemelerle FETÖ'ye selam gönderiyor, F-16'larla ilgili ABD'ye selam gönderiyor, kayyumlarla PKK'ya selam gönderiyor, aferin beklentisiyle Avrupa'ya selam gönderiyor. Her alanda birilerine selam gönderme haline gelmiş. 240 sayfa metin var, Atatürk'ün kurduğu bir parti CHP, bir tek referans yok Atatürk'e, bir tek kelime geçmiyor. Niye 'HDP kızarsa', 'İslamcı' diye ifade ettikleri ekipler kızarsa diye. Ayrıca Allah aşkına 12 ay oldu ortaklık kuralı. Bu kadar zaman içerisinde daha adayda uzlaşamadılar. Daha İstanbul Sözleşmesi'nde ulaşamadılar. Metin açıklıyorlar.”

'Üç tane vekillik alabilir miyiz'den dolayı hepsi Kılıçdaroğlucu oldu'

İYİP, CHP ve HDP'nin Genel Kurul oylamasında başörtüsü görüşmelerine girmeyeceklerini düşündüğünü belirten Turan, "Dini inancı sebebiyle' ibaresini kaldırmanın çok anlamsız olduğunu düşünüyoruz. Temel Karamollaoğlu, Babacan, Davutoğlu muhafazakâr İslamcılar diye ifade ediliyor. Bu insanların üç kuruşluk koltuk için imza atmasını izah edemiyorum. Sadece ‘üç tane vekillik alabilir miyiz’den dolayı hepsi Kemal Kılıçdaroğlucu oldular” ifadelerini kaydetti.

'7. Yargı Paketi'ni Meclis'e getirmeyi planlıyoruz'

Turan, bu hafta 7. Yargı Paketini de meclise sunmayı planladıklarını ifade ederek, “Bu hafta bir de çok önemsediğim 7. Yargı Paketi'ni Meclis'e getirmeyi planlıyoruz. Çalışmaları tamamlandı. Meclis'e sunacağız. Bu yargı paketi 40 madde halinde olacak” diye konuştu ve paketin detaylarını şöyle açıkladı:

Mesela arabuluculuk Türkiye'de çok kıymetli bir kurum haline geldi. Uzun sürecek davalar bu şekilde bir ayda bitiyor. Mahkemelerin iş yükünün azalması için arabuluculuk alanlarını genişletmek istiyoruz. 20 yılı aşmış tüm avukatlarımıza arabulucu olma imkanı veriyoruz. Bu çok kıymetli bir adım. Uyuşturucuda ceza artacak, tedavi şartı getirilecek. Ev hacizlerinde normalde icra müdürü yetkilidir. Şimdi icra müdürünün kararını yargıca sorma zorunluluğunu getiriyoruz. Artık hakim kararıyla haciz yapılabilecek diyoruz. İkincisi, önceden örneğin iki televizyon varsa evde ikisinin de alınması şartı vardı. Ama şimdi ortak kullanımsa hiçbirini alamama şartı getirilecek. Ortak kullanımdaki eşyalara el konulamayacak. Ev hacizleri zorlaşacak.”