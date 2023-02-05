Demirtaş: Ortak adayda uzlaşma olmazsa sorumlusu Altılı Masa’nın milliyetçi kanadıdır

Cumhurbaşkanı adayı gündemine ilişkin açıklamada bulunan Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Ortak adayda uzlaşma olmazsa herkes bilmeli ki bunun sorumlusu Altılı Masa’nın milliyetçi kanadıdır" dedi.

PİRHA'dan Berfin Yılmaz'ın sorularını yanıtlayan Demirtaş, seçim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz, Demirtaş'a "İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP için 'Bizim olduğumuz masada olamazlar' demişti. Millet İttifakı’nda, HDP ile ortak aday çıkarma konusunda en büyük engel İYİ Parti gibi görünüyor. Ortak aday çıkmaz ve seçim 2. tura kalırsa Türkiye’yi nasıl bir süreç bekler?" sorusunu yöneltti.

Demirtaş, söz konusu soruya şu yanıtı verdi:

"İlk tur için ortak adayda uzlaşma olmazsa HDP kendi adayını çıkarır elbette. Seçim ikinci tura kalınca da ne yapılacağına o zamanki koşullara göre karar verilir. Şimdiden bağlayıcı bir şey söylemek, HDP açısından mümkün değil. HDP bu konularda en uzlaşmacı tutumu sergiliyor. Ortak adayda uzlaşma olmazsa herkes bilmeli ki bunun sorumlusu Altılı Masa’nın milliyetçi kanadıdır."