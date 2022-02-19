Epstein'ın ortağı Jean-Luc Brunel hapishane hücresinde ölü bulundu

Eski Fransız manken menajeri ve insan kaçakçısı Jeffrey Epstein'ın suç ortağı Jean-Luc Brunel ölü bulundu.

AFP'nin haberine göre, ölen cinsel istismar suçlusu ve ABD'li sermayedar Jeffrey Epstein'ın ortağı 74 yaşındaki Brunel, Cumartesi günü Paris'teki hapishane hücresinde asılarak ölmüş bulundu.

Le Parisien'e göre, Brunel'in cesedi gece devriyesi sırasında saat 1 civarında bulundu.

Jean-Luc Brunel, 2000'li yılların başından 2015'e kadar birlikte çalıştığı, hüküm giymiş çocuk istismarcısı ve insan kaçakçısı Jeffrey Epstein'la olan bağları nedeniyle inceleme altına alınmıştı. Çocuk istismarı çetesine dahil olmakla suçlanan Brunel, 16 Aralık 2020'de tutuklandı ve savcılar tarafından bir çocuğa tecavüz etmekle suçlandı.

Brunel, 1980'lerde Epstein için istismar edilmek üzere çocuk toplamaktan geçen Aralık ayında mahkum edilen Ghislaine Maxwell'le tanışmıştı. Brunel'e mankenlik ajansını kurmasında yardımcı olmak için 2004'te Epstein bir milyon dolara yakın fon sağlamıştı.

Brunel, 1990'larda bir gece kulübünde 17 yaşındaki bir modele uyuşturucu verdiği ve ona tecavüz ettiği iddiasıyla Eylül 2021'de tecavüz suçlamasıyla resmen suçlandı.

Epstein ve İngiltere Prensi Andrew'u suçlayan Virginia Roberts Giuffre, Brunel'in ABD'li sermayedar için çocukları istismar ettiğini beyan etmiş ve 2015'te verdiği bir yeminli ifadede pedofil Epstein'in kendisine "Brunel'in 1000'den fazla çocuğu istismar ettiğini" söyleyerek övündüğünü söylemişti.

Jean-Luc Brunel, 2015 yılında Epstein'e dava açtı ve kendisinin ve ajansının "Epstein'ın yasa dışı eylemlerinin bir sonucu olarak modelleme işinde birden fazla bağlantı ve işi kaybettiğini" iddia etti.

Eski ABD Başkanları Donald Trump ve Bill Clinton'la bağlarıyla da bilinen Jeffrey Epstein, 2019 yılında New York hapishanesinde ölü bulunmuştu. ABD'li yetkililer vakanın intihar olduğunu beyan ederek olayın üstünü kapattı, fakat pedofil Epstein'in avukatları buna itiraz etti.

Epstein'ın ölümüne dair spekülasyonlar devam ediyor.