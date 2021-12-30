Jeffrey Epstein davasında Ghislaine Maxwell suçlu bulundu

ABD’li milyarder Jeffrey Epstein'e cinsel istismar için aracılık yapmakla suçlanan eski İngiliz medya patronu Robert Maxwell'in kızı Ghislaine Maxwell, yargılandığı davada suçlu bulundu.

New York’ta görülen davada mahkeme 59 yaşındaki Maxwell’in küçük yaştakilerin seks ticareti için satılması suçu dahil 5 suçu işlediğine hükmetti.

Maxwell’in cezası henüz açıklanmadı ancak ömrünün geri kalanını hapiste geçirebileceği belirtiliyor.

Jeffrey Epstein, hakim karşısına çıkarılmayı beklediği cezaevinde 2019 yılında hücresinde ölü bulunmuş, ölümü resmi kayıtlara intihar olarak geçmişti.

Ghislaine Maxwell 2020 yılında New Hampshire’deki malikanesinde yakalanarak tutuklanmıştı.

Kız çocuklarından oluşan bir fuhuş ağı kuran Epstein’ın yakın olduğu isimler arasında eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yanısıra, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve İngiltere Prensi Andrew gibi isimler bulunuyordu. Maxwell’in Epstein’i Bill Clinton ve İngiltere Prensi Andrew ile tanıştırdığı belirtiliyor.