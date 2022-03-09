EPGİS ile EPDK arasında 'akaryakıt zammı' tartışması

Akaryakıta gelen son zammın geri alınmasının ardından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, CNN Türk'te katıldığı programda, zamları duyuran Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nı (EPGİS) hedef aldı. EPGİS ise Yılmaz'a sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz katıldığı televizyon programında bugün duyurulan benzin ve motorin zamlarına ilişkin olarak "EPGİS'in 'zam' dediği zaman zam zaten yoktu. Dünyanın her tarafında bunun maliyeti aynı. Ukrayna savaşından kaynaklı Akaryakıt ürünlerinde de ciddi anlamda fiyat artışı oldu. Neticede Rusya dünyanın tedarikçisi. Oralardaki navlunlar, gemi nakliyeleri süreci etkiliyor" dedi.

Yılmaz "Bazı akaryakıt istasyonlarında sınırlı mal verildiğini de duydum. Bu akaryakıt istasyonlarının canını yakıyoruz. Afyon'da bir akaryakıt istasyonundan bir vatandaşımızın akaryakıt ihtiyacın karşılanmadığına yönelik bana ihbar geldi. Bunların hepsini otomasyondan görüyoruz. Eğer talepleri karşılamayan, akaryakıt olduğu halde, satmadığı takdirde onu ciddi şekilde cezalandırıyoruz" diye konuştu.

EPGİS ise Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Yılmaz'a tepki gösterdi.

EPGİS'ten yapılan açıklamada "verdiğimiz tüm bilgiler belgeli ve resmi bilgidir" denildi. EPGİS'ten yapılan açıklamada "Ülkemizde zam ya da indirim hesaplaması yasa ile belirlenen formülle yapılmaktadır. Bu formüle 3 defa EPDK MÜDAHALE EDEREK (BUGÜNKÜ GİBİ) zamları iptal ettirmiştir" ifadelerine yer verildi.

EPGİS'in açıklamaları şöyle:

"- EPDK Başkanının CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programında sendikamız ve bugün iptal edilen zamma ilişkin beyanlarına cevap hakkımızı kullanmak istiyoruz. Tek tek tüm haksız, mesnetsiz söylemlerine yanıt vermek ve doğrunun ne olduğunu açıklamak istiyoruz.

- Sayın başkanın kendisi de gayet iyi bilmektedir ki; verdiğimiz tüm bilgiler belgeli ve de resmi bilgidir.

- Bugün yapılan ve iptal edilen zam hakkında, hakkımızda savcılığa suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz. bu zamma ilişkin resmi fiyat listeleri, resmi formülleri ilgili savcılığa teslim etmek istiyoruz.

- Sendikamız hakkında EPDK Başkanın Rekabet kurumuna yapmış olduğu suç duyurusu ile kurumumuz ön inceleme geçirmiş olup olay soruşturmaya dönüştürülmemiştir. Bu suç duyurusu ile EPDK başkanı serbest piyasaya nasıl müdahale ettiğini de resmi olarak tescil etmiştir.

- EPGİS bir işveren sendikasıdır. TC Sınırları içerisinde faaliyet gösteren her sendika gibi, faaliyet alanları belli ve sınırlıdır. EPGİS Zam yapmaz, EPGİS Zam iptal etmez, EPGİS formülü diye bir şey söz konusu bile değildir.

- Ülkemizde zam ya da indirim hesaplaması yasa ile belirlenen formülle yapılmaktadır. Bu formüle 3 defa EPDK MÜDAHALE EDEREK (BUGÜNKÜ GİBİ) zamları iptal ettirmiştir.

- EPGİS Genel Başkanının "Kendisinin istasyonu bile yok" şeklindeki söylemine sendikamınız cevabı şudur. Genel Başkanımızın istasyonu vardır. Kaldı ki olmayabilirdi de. Böyle bir zorunluluğu yoktur çünkü kendisi Genel Başkanlığa ATANMIŞ(!) değil seçilmiş bir kişidir."