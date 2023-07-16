EPDK'den 'doğalgaza ÖTV zammı' açıklaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), “Doğalgaza yüzde 224 oranında zam” haberlerinin gerçek dışı olduğunu ve doğalgaz tarifelerine yönelik böyle bir artışın söz konusu olmadığı açıkladı.

EPDK tarafından yapılan açıklamada, "ÖTV güncellemesi" kapsamında doğalgazda 0,023 TL/Sm3 olan ÖTV oranının 0,0747 TL/Sm3’e yükseldiği belirtilerek, bunun da KDV etkisiyle birlikte m3 fiyatında yaklaşık 6 kuruşluk bir artış anlamına geldiği kaydedildi.

EPDK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bugün bazı internet sitelerinde ve özellikle de sosyal medya hesaplarında “Doğal gaza yüzde 224 oranında zam” yapıldığına dair gerçek dışı haberler yer almıştır. Doğal gaz tarifelerine yönelik böyle bir artış kesinlikle söz konusu değildir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bazı tüketim mallarında özel tüketim vergi güncellemesi kapsamında doğal gazda 0,023 TL/Sm3 olan ÖTV oranı 0,0747 TL/Sm3’e yükselmiştir. Bu da KDV etkisiyle birlikte m3 fiyatında yaklaşık 6 kuruşluk bir artış anlamına gelmektedir.

Avrupa’da doğal gaz faturalarında vergi yükü ortalama %36 düzeyindeyken, bu oran Türkiye de KDV ve ÖTV dahil %18 seviyesindedir.

Çok açık olan bu duruma rağmen vatandaşlarımızın nihai faturasına yüzde 224 oranında zam yapıldığını iddia etmek kötü niyetli bir algı operasyonudur ve itibar edilmemelidir."