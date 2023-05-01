EPDK'den doğalgaz açıklaması: Tahsil edilen faturalar iptal edilip, vatandaşa iade edilecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren bedava doğalgaz konusunda açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, "Bedava doğalgaz ve akabinde yapılacak indirim ile ilgili vatandaşlarımızın herhangi bir tereddüdü olmasın. Usul ve esasları belirledik, dağıtım şirketleri ile görüştük gerekli yazıyı gönderdik. Kesinlikle hiçbir tüketicimizin hakkı zayi olmayacak. Tahsil edilen faturalar varsa iptal edilecek ve vatandaşlarımıza iade edilecek" dedi.

Yılmaz, ön ödemeli sayaç kullanıcılarının da uygulamadan yararlanacağını belirterek, "Bir aylık tüketimi tespit edilecek ve akabindeki ay o miktarda doğalgaz vatandaşımızın kartına ücretsiz yüklenecek" diye konuştu.