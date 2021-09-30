EPDK'dan 'elektriğe zam yok' açıklaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik fiyatlarına yarından itibaren yüzde 15 zam uygulanacağına dair iddiaların ardından açıklamada bulundu.

Açıklamada, 1 Ekim 2021 itibariyle nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirtildi.

EPDK tarafından yapılan açıklama şöyle:

1 Ekim 2021 itibariyle nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

"Bu vesile ile bir kez daha hatırlatmak isteriz ki elektrik tarifelerine yönelik yapılan bütün değişiklikler Kurumumuz tarafından şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmakta ve ilgili Resmi Gazete’de de yayımlanmaktadır. Belirlenen birim bedeller ile ilgili hiçbir dağıtım ya da perakende şirketi tüketicilerimizin faturalarına -gizli ya da açık şekilde- ek bir bedel yansıtamaz. Bu konuda yapılan manipülatif haberlere itibar gösterilmemesini de önemle hatırlatırız."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, yarından geçerli olmak üzere elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam geldiğini öne sürmüştü.