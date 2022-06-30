Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik fiyatlarında tarife yenileme dönemi olan Temmuz ayına ilişkin açıklama yaptı.
Geçtğimiz aylarda yapılan fahiş zamların ardından Temmuz'da zam yapılmayacağı belirtildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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EPDK: Temmuz ayında zam yapılmayacak
EPDK elektrik fiyatlarında tarife yenileme dönemi olan Temmuz ayında zam yapılmayacağını açıkladı.
Haber Merkezi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik fiyatlarında tarife yenileme dönemi olan Temmuz ayına ilişkin açıklama yaptı.
Geçtğimiz aylarda yapılan fahiş zamların ardından Temmuz'da zam yapılmayacağı belirtildi.