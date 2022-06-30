EPDK: Temmuz ayında zam yapılmayacak

EPDK elektrik fiyatlarında tarife yenileme dönemi olan Temmuz ayında zam yapılmayacağını açıkladı.

Haber Merkezi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik fiyatlarında tarife yenileme dönemi olan Temmuz ayına ilişkin açıklama yaptı.

Geçtğimiz aylarda yapılan fahiş zamların ardından Temmuz'da zam yapılmayacağı belirtildi.

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