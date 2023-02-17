EPDK: Depremzedeler OHAL süresince yeni abonelik için güvence bedeli ödemeyecek

EPDK depremzedelerin deprem bölgesinde ya da başka bir şehirde elektrik ve doğalgaz için yeni abonelik yaptırırken OHAL süreci boyunca güvence bedeli ödemeyeceğini duyurdu.

Haber Merkezi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların, afet bölgesinde ikamet edip etmemesine bakılmaksızın elektrik ve doğalgaz için yeni abonelik yaptırırken olağanüstü hal (OHAL) süresi boyunca güvence bedeli ödemeyeceğini bildirdi.

EPDK'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu dün yaptığı toplantıda deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik önemli bir karar aldı. Alınan kararla afet bölgesinde yaşayan ve depremden etkilenen vatandaşlarımız ister deprem bölgesinde ikametini sürdürsün, ister başka bir şehirde ikamet etmeye başlasın elektrik ve doğal gaz için yeni abonelik yaptırırken OHAL süresi boyunca güvence bedeli ödemeyecek."

Haber

Depremzedeler kalacak yer ararken OGM misafirhanesinde AKP'li vekillerin işgali sürüyor