Depremzedeler kalacak yer ararken OGM misafirhanesinde AKP'li vekillerin işgali sürüyor

Tarım Orman-İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) misafirhanesinin depremzedelere açılmadığını belirterek, “Başta meslektaşlarımız olmak üzere onlarca aile Ankara’da kalacak yer ararken ne yazık ki iktidar partisinin milletvekilleri bu kurumun odalarını işgal etmeye devam ediyor. Bu suçtur, insanlık suçudur. Başta meslektaşlarımız olmak üzere sokakta yaşayan meslektaşlarımıza bu misafirhane açılmalıdır” dedi.

Tarım Orman-İş Genel Başkanı Durmuş, Ankara’da bulunan OGM misafirhanesinin önünde dün bir açıklama yaptı. Durmuş, şunları söyledi:

“Orman Genel Müdürlüğü misafirhanesi birkaç yıldır ne yazık ki bazı milletvekilleri ve danışmanlarına tahsis edilmiş durumdadır. Şu anda 20 oda büyük bir çoğunluğu kapalı olmasına rağmen depremzedelere açılmamaktadır. Birkaç depremzede şu anda konuk ediliyor ama başta meslektaşlarımız olmak üzere onlarca aile Ankara’da kalacak yer ararken ne yazık ki iktidar partisinin milletvekilleri bu kurumun odalarını işgal etmeye devam ediyor. Bu suçtur, insanlık suçudur. Buradan uyarıyoruz, sorumluluğu olanlar derhal en kısa sürede bu odaları boşaltmalı, sokaklarda yaşayan başta meslektaşlarımıza olmak üzere bu misafirhane açılmalıdır.

'İnsanlık suçu işliyorsunuz'

Orman Genel Müdürü Sayın Bekir Karacabey'in yaşanılan durumdan sorumlu olduğuna dikkat çeken Durmuş, “Birinci derece sorumlusunuz. Sırf koltuğunuzun uğruna bu kurumun imkanlarını birilerine peşkeş çekemezsiniz. Derhal bugün itibarıyla istifa etmelisiniz. Anayasal suç işliyorsunuz, insanlık suçu işliyorsunuz. Geçmişte bu kurum kanser hastası memuruna, misafirine vermemiş terminalde sabahlamıştır. Şimdi ise yine başta meslektaşlarımız olmak üzere insanlar sokaklarda, terminallerde barınırken, kurumun odalarının milletvekili ve danışmanlarına tahsis edilmesi ve hala boş olması asla kabul edilemez. Lütfen gereğini yapın. Lütfen bu insanları boşalttırın, bir an önce depremzedeler buraya yerleşsin” diye konuştu.

Üniversitelerde uzaktan eğitim kararını da eleştiren Durmuş, “Sayın Cumhurbaşkanı, yüksekokulları süresiz erteledi ve yurtlar depremzedelere tahsis edilecek dedi. Oysa eğitim hakkı asla ötelenmemeli. Bu ülkede depremzedeleri yerleştirecek binalar, oteller mevcuttur. Arkamızda gördüğünüz misafirhane gibi hala boş yerler vardır. Bu anlamıyla eğitim hakkı asla ertelenmemelidir. Öğrenciler eğitime devam etmelidir” dedi. (ANKA)