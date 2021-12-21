Enver Aysever'e paylaştığı karikatür gerekçe gösterilerek hapis cezası verildi!

Enver Aysever'e, karikatür paylaştığı için 'halkı kin ve nefrete sevk etmek' suçundan 9 ay hapis cezası verildi.

Aysever, sosyal medya hesabından, ""Karikatür paylaşarak 'halkı kin ve nefrete sevk etmek' suçundan 9 ay hapis cezası aldım. İfade özgürlüğü, hukuk, demokrasi adına içler acısı karar. Yorum sizin" açıklamasında bulundu.

Karikatür paylaşarak “halkı kin ve nefrete sevk etmek” suçundan 9 ay hapis cezası aldım.

İfade özgürlüğü, hukuk, demokrasi adına içler acısı karar.

Yorum sizin.#hukuk pic.twitter.com/w5f0Q0gKkW — Enver Aysever (@enveraysevera) December 21, 2021

Söz konusu davada Enver Aysever hakkında, basit yargılama usulüne göre dosya üzerinde verilen kararda 4bin 200 TL adli para cezası verilmişti. Avukatların itirazı üzerine yeniden dosya incelendi ve duruşma açıldı bu sefer indirim uygulanmadan 4 bin 500 TL adli para cezası verildi.

Karikatürün sahibi hakkında beraat kararı

Aysever'in paylaştığı için ceza aldığı karikatürün çizeri hakkında beraat kararı verildi.

Aysever: Dava ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmeliydi

Davanın ardından soL'a değerlendirmede bulunan Aysever, bu davanın tamamen ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi ve doğrudan takipsizlik verilmesi gereken bir dava olduğunu vurguladı.

'Aydın düşmanlığı günbegün körükleniyor'

Bu tür davalarda genel olarak belli bir metot uygulandığına işaret eden Aysever, şunları söyledi:

"Sosyal medyada troller hedef gösteriyor, sonra dava açılıyor. Bu yöntem çok kötü. Bu kötü yöntem, AKP açısından da çok hayırlı değil. Dolayısıyla böyle bir hukuk yolu, hukukun kendisinin de tartışılmasına neden oluyor"

Aysever, bu tür yaklaşımlarla Türkiye'deki aydın düşmanlığının günbegün körüklendiğini kaydetti.

Savcı duruşmada maskesizdi

Mahkemede savcının maske takmadığını da vurgulayan Aysever, "Mahkemede hepimiz maskeliydik, ancak savcı maskesiz oturdu. Hükümet, sağlık bakanı "pandemiyle mücadele" derken savcının maskesiz olması ayrıca ironik. İnsanlara pandemiyle ilgili uyarı yaptığım bir karikatürden yargılanırken savcının öyle oturması da ayrıca ironik" değerlendirmesinde bulundu.