Enver Aysever'den İsmail Küçükkaya'ya tepki: Buna gazetecilik deniliyorsa...

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın programında yaptığı açıklamada "CHP’ye destek verenlere bir şımarıklık çöktü. Siyasilerden değil, medya yüzlerinden bahsediyorum. İktidarı biz kazandıralım ama tamamını CHP tanzim etsin istiyorlar. ‘Sağcılık’ diye bir şey çıkardılar..” demişti.

Enver Aysever TELE1'deki programında Akşener'in bu sözleriyle kendisi, Merdan Yanardağ'ı ve kanalı hedef aldığını belirterek İsmail Küçükkaya'nın tutumuna ve yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Akşener'in sözleriyle kendilerini hedef aldığını belirten Aysever "Sağcılığı TELE1 dışında kimse söylemedi. Bunu bilerek yaptılar. Şımarık biz, medya yüzleri biz. Kim var başka?" dedi.

Küçükkaya'nın "Kemal Bey bunu bize de söyledi" sözlerine tepki gösteren Aysever "Karşıda bir gazeteci var dikkat edin. Gazeteciye diyor ki altılı masada bu konuyu gündeme getirdim ve bu insanların denetim altına alınamadığını söylediğini dile getiriyor. Karşıdaki zat aman efendim bir siyasi parti genel başkanı nasıl olur da gazetecileri denetim altına alsın diyemiyor." diye konuştu.

Aysever “Asıl dehşet verici olan şey... Acaba İsmail Küçükkaya bu sözü söylediğinin farkında mı? İsmail Küçükkaya dedi ki bizim (TELE1'in) kapanacağımız gün... ‘Kemal Bey bize de söyledi' dedi, 'orada yayına çıktıktan sonra bizi kahveye davet etti' dedi, sanki güne gidiyorlar! 'Kemal bey de bize söyledi' diyor, 'dert yandı' diyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir siyasi parti genel başkanı geliyor, İsmail Küçükkaya'ya bizi şikayet ediyor, 'Meral Hanım o isimleri bana şikayet etti, ben de bir şey yapamadım' diyor. Bu İsmail'in iddiası."

“Bu ülkede daha ne kadar tuz kokacak” diye soran Enver Aysever, “Allah’ınızdan korkun! Bir gazeteciyi bir genel başkan size şikayet ediyor ve sen bunu onaylayıp bir de televizyonda söylüyorsun. Bu saatten sonra bu mesleği yapmanın ne gibi bir manası var. Eğer bizim izleyicilerimiz orada olup bitene bir gazetecilik etkinliği diyorsa bu mesleği bırakmak lazım” ifadelerini kullandı.