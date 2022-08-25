Enver Aysever'den Civan Canova'nın cenazesindeki görüntüye tepki

Gazeteci Enver Aysever, 4 gün önce yaşamını yitiren oyuncu Civan Canova'nın cenazesinde yaşananlara tepki gösterdi.

Cenaze töreninde bir kadının, Civan Canova'nın eski eşi Açelya Akkoyun ile selfie çekmeye çalışması tepkilere neden oldu.

Gerçekgündem'de yer alan habere göre, Aysever "Birisi de tutup kolundan dışarı atamıyor. Ayıp ya. Orada eski eşi, hayat paylaşmış, acı çekiyor, siz gelip selfie bilmem ne... Atın dışarı ya. Nezaketin fazlası doğru değildir. Acıya saygı duymayan adamın neyine saygı duyacağım. Artık memleket bu, Instagram için yaşıyor insanlar" dedi.