Enver Aysever 'Tam olarak yandaş  nasıl olmalı?' diye sordu, Metiner'in cevabı gündem oldu

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, TELE1’de Enver Aysever’in programına konuk oldu.

Metiner, Aysever’in “Tam olarak yandaş nasıl olmalı?” sorusuna “Benim gibi olmalıdır” yanıtını verdi.

Metiner, Gezi davasına ilişkin “Kavala’yı eleştiririm ama yargılanma süreci hakkında konuşmam. Dosyasını okumadım. Dosyasını gördün mü sen” dedi. Aysever, “İddianameyi okudum” diye yanıt verirken Metiner ise “Hukukçu değilim okusam da anlamam” dedi. Aysever bunun üzerine “Okuduğunuzu anlamaz mısınız” dedi ve Metiner de “Ben okuduğumu anlarım” yanıtını verdi.

Kabataş yalanı hakkında da konuşan Metiner, “Ben bu olayın mağduru olan kızımızın asla yalan söyleyebileceği kanaatinde değilim. Onun beyanı benim için yeterlidir. Ben kızımızla görüşmedim. Osman Develioğlu ile görüştüm. Yalan söyleyebilecek bir insan değildir. O dönem başörtülü insanlarımıza birtakım çapulcular tarafından nasıl saldırılarda bulunulduğunu biliyorum” dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla Türkiye’nin çekildiği İstanbul Sözleşmesi için Metiner, “Atatürk döneminde İstanbul Sözleşmesi mi vardı? İstanbul Sözleşmesinin karşısındayım ama tamamen değil. Olumladığım, katıldığım pek çok iyi yanları da var ama ben kaldırılması taraftarıyım.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın Gezi eylemcileri için kullandığı “sürtük” sözleri için “Bunu yapanlara her şey söylenir” diyen Metiner, camide içki içildiği iddialarını tekrarlayarak şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı dediğinde inanmıyorsun. Müezzinin söylediğini bize karşı kullanmak neyin nesi? Müezzin orada mıydı?”