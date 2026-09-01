‘Entelektüellerden destek yetersiz’ tartışmasına YÖK’ten çözüm: Üniversitelere ‘sürece katkı’ talimatı

İktidarın “Terörsüz Türkiye” adını verdiği süreçte "entelektüellerin ve akademisyenlerin sürece yeterince destek vermediği" yönündeki tartışmalar sürerken Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) dikkat çekici bir adım geldi.

YÖK Başkanı Erol Özvar imzasıyla tüm üniversitelere gönderilen 30 Ağustos tarihli resmi yazıda, yükseköğretim kurumlarından “Terörsüz Türkiye” hedefine "bilimsel ve akademik çalışmalarla katkı sunmaları" istendi.

Yazıda konunun 27 Ağustos’ta Yükseköğretim Genel Kurulu’nda görüşüldüğü belirtilirken, üniversitelerin “bilimsel bilgi, araştırma kapasitesi ve akademik birikiminin sürece katkı sunmasının önemli olduğu” ifade edildi.

Araştırma, panel, konferans, çalıştay...

YÖK, üniversitelerden süreci yalnızca akademik araştırmaların konusu haline getirmelerini değil, kamuoyuna dönük etkinlikler de düzenlemelerini istedi.

Resmi yazıda “Terörsüz Türkiye” hedefinin sosyal, ekonomik, hukuki, siyasi, kültürel ve güvenlik boyutlarıyla farklı disiplinler tarafından ele alınması gerektiği belirtilerek, “Akademik araştırma ve çalışmaların yürütülmesi, panel, konferans ve çalıştayların düzenlenmesi ve ortaya konulacak bilimsel değerlendirmelerin kamuoyuyla paylaşılması sürece önemli katkı sağlayacaktır” denildi.

YÖK Başkanı Özvar, üniversitelere yazının sonunda da “kendi akademik imkân, birikim ve öncelikleri doğrultusunda bu sürece bilimsel ve akademik çalışmalarla katkı sunmaları” çağrısında bulundu.

‘Entelektüel destek yetersiz’ iddiasının ardından geldi

YÖK’ün çağrısı, “Terörsüz Türkiye” sürecinde aydınların ve akademisyenlerin rolüne ilişkin tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde geldi.

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Faik Özgür Erol’un "sürece verilen entelektüel desteğin yetersiz olduğu" yönündeki iddiaları, geçtiğimiz günlerde çeşitli yazarların da katıldığı bir tartışmaya dönüşmüştü. Tartışmada, akademisyen ve aydınlardan "sürece destek" beklenmişti.

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