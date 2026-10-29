Ensarullah'tan Suudi Arabistan'a misilleme: 'Rafineriler, Aramco tesisleri ve uluslarası havalimanları vuruldu'

Yemen'i 10 yılı aşkın süredir açlığa, yıkıma ve istikrarsızlığa mahkum eden Suudi Arabistan, başlattığı yangının faturasını ödemeye devam ediyor.

Ensarullah, Suudi Arabistan'ın düzenlediği saldırılara yanıt olarak altı saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Ensarullah'ın askeri sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Yemen'e düzenlediği ve çoğu kadın ve çocuk olmak üzere onlarca kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olan saldırıların ardından düzenlenen misillemeler hakkında bilgi verdi.

Seri, Suudi Arabistan'ın doğusundaki Ras Tenura Rafinerisi ve Abkayk bölgesinde bulunan Aramco tesisleri ile ülkenin batısındaki Rabığ petrol rafinerisinin balistik füzelerle hedef alındığını belirtti.

Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın roket salvosuyla, Demmam'daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'nın ise insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını aktaran Seri, Necran bölgesindeki yığınak ve intikal yönetim merkezine de saldırı düzenlendiğini ifade etti.

Nokta atışı saldırılar düzenlediklerini aktaran Seri, Kral Fahd Havalimanı'nda uçuşların aksadığını, Necran'da da Suudi Arabistan askerleri arasında ölü ve yaralılar olduğunu söyledi.

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