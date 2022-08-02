Ensar Vakfı yöneticisi Öztrak'ın annesinin cenazesini hedef aldı

Ensar Vakfı Çanakkale Şube Başkanı Sebahattin Güner'in CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ın annesi Ayten Öztrak’ın cenaze törenine ilişkin yaptığı paylaşım tepki çekti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter'da bir paylayım yaparak “Genel Başkan Yardımcımız Faik Öztrak’ın değerli annesi Ayten teyzemizi son yolculuğuna uğurladık. Bir kez daha kendisine Allah’tan rahmet kıymetli Öztrak ailesine baş sağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

CHP’li Özel’in paylaşımına Güner’den tepki çeken bir yorum geldi.

Güner, “Ortaçağ ritüeli yapmışsınız. O ne öyle Allah rahmet. Işıklar içinde uyu deseydinize” dedi.

Bu paylaşımın altında da çok sayıda kişiden tepki geldi.