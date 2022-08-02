Süleyman Soylu'dan cemevine saldırı açıklaması: Örgüt bağlantısı var, açıklayacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Cemevlerine saldıranların örgüt bağlantısı var, yakında açıklayacağız" dedi

Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da cemevlerine saldırıya ilişkin konuştu.

Soylu, “Cemevlerine saldıranların örgüt bağlantısı var, yakında açıklayacağız" dedi


 