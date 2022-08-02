İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da cemevlerine saldırıya ilişkin konuştu.
Soylu, “Cemevlerine saldıranların örgüt bağlantısı var, yakında açıklayacağız" dedi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Süleyman Soylu'dan cemevine saldırı açıklaması: Örgüt bağlantısı var, açıklayacağız
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Cemevlerine saldıranların örgüt bağlantısı var, yakında açıklayacağız" dedi
Haber Merkezi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da cemevlerine saldırıya ilişkin konuştu.
Soylu, “Cemevlerine saldıranların örgüt bağlantısı var, yakında açıklayacağız" dedi