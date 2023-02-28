Enkazdan kurtuldu ancak hastaneye giderken kayboldu: Yakınları Ayşegül'ü arıyor

Depremin ilk günlerinden beri devam eden sorunlardan birisi de yakınlarını bulamayan aileler. Arama kurtarma çalışmalarının haftalar sonrasın sona ermesine rağmen çöken binalarda yakınlarına dair hiç bir iz bulamayan aileler hastane ve kamu kurumlarındaki kayıtları incelemeye çalıyor.

Depremin sabaha karşı erken bir saatte meydana gelmesi ise insanların yanlarına herhangi bir kimlik kartı almadan evden çıkmalarına neden oldu. Kendilerine ulaşılmayan depremzedelerin büyük bir çoğunluğunun deprem sürecinde yaşadığı travma ile ruh sağlığının yerinde olmadığı düşünülüyor.

'Kardeşimin ismi soruyorlar ararken. Zaten sorun da bu, ambulansa tek başına girdi yanında kimse yoktu'

Yakınlarını kaybeden ve kayıp ilanları ile arama çalışmaları yapanlardan birisi de Deniz Karlı. Deniz Kardeşi Ayşegül'ü depremin ilk günlerinden bu yana arıyor. Kardeşinin en son Adıyaman'da enkazdan çıktığı yerin az ilerisinde ambulansa binerken görüldüğünü ifade ediyor.

Ayşegül Karlı'nın kurtulduğu Maşallah Apartmanı enkazı. Bina Adıyaman merkezde Eskisaray mahallesinde yer alıyor

Deniz olay gününü anlatırken "Kardeşim enkazdan çıktıktan sonra az ileride sokağın ucunda bir ambulansa bindirildi. Adıyaman merkezde Eskisaray Mahallesi'nde çıktı kardeşim. 1 No'lu Sağlık Ocağı caddesinde. Maşallah Apartmanı'ndan çıkarıp ambulansa doğru götürdüler. Görevliler önce yaşıyor mu diye baktılar. Yaşıyor dedikten sonra da ambulansa bindirip götürdüler. Bir kaos anıydı. Herkes bir yerlere koşturuyordu. O hengame içinde kardeşimin hangi hastaneye götürüldüğünü öğrenemedik. Ayağında bir yara vardı. Akabinde çevredeki hastanelere ulaştık ama bir ize rastlamadık.

Şimdi sorduğumuz süre zarfında kardeşimin adını sordular. İsmini veriyoruz ama bize böyle bir kayıt yok diyorlar. Kardeşim sağlıklı değildi. Ayağında yara vardı. Konuşamıyor ya da baygın olabilir ya da şok ve panik halinde adını söylememiş olabilir. Hastanenizde isimsiz yatan kimse var mı diye sorunca da cevap vermiyorlar.

"Deprem korkusu vardı. Depremin kendisi onu psikolojik olarak kötü etkilemiş olabilir"

Kardeşi Ayşegül'ün deprem korkusu olduğunu ifade eden Deniz, "Kardeşim yıllar önce yine Adıyaman'da meydana gelen depremlerde psikolojik olarak etkilenmiş ve tedavi görmüştü. Hala ilaçlar kullanıyordu. Mesela yanına otursanız, yatağına dokunsanız dahi deprem oldu diye panik olurdu. Böylesi bir depremde akıl sağlığını kaybetmiş de olabilir. Yani tedavi görmek üzere götürüldüğü yerde kimliğini belirtmemiş de olabilir. Kamu kurumlarının böyle bir koordinasyon kuramamış olması da çok kötü. Kayıplarımızı tek bir yere iletmek ve buradan cevap almak yerine şimdi hastane hastane kardeşimizi arıyoruz" diyor.

Ayşegül Karlı

'Sağ kolunda bir gül dövmesi vardı'

Kardeşinin sağ kolunda omzu ile dirseği arasında kırmızı renkleri belirgin bir gün dövmesi olduğunu ifade eden Deniz, "Artık şehir şehir, ilçe ilçe, hastane hastane veya çadırkent soracağız. Gören bilen duyan varsa haberi olsun. Kardeşim Ayşegül Karlı 30 yaşında. Sağ kolunda dirseği ile omuzu arasında bir gül dövmesi vardı. Başına bir şey gelmesinden endişe ediyor ve hızlıca kendisine ulaşmak istiyoruz" diye anlatıyor yaşadığı çaresizliği.

Deniz Karlı, kardeşi Ayşegül'ü görenlerin kendisine ulaşmasını rica ediyor:

İrtibat Deniz Karlı: 0 546 861 80 74