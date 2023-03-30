Enkazdan çıkarıldıktan sonra aynı hastanede kalan babası, çocuğunu İstanbul’da yoğun bakımda buldu

11 ilde büyük yıkıma yol açan Maraş merkezli depremlerin üzerinden 52 gün geçti ancak aileler hâlâ kayıp çocuklarını arıyor. Hakkında arama ilanı verilen ve refakatsiz kalan çocukların durumunu takip eden Afet-Çocuk Sivil Koordinasyon ekibi, kayıp vakalardan biri olan bebek A ve ailesinin yaşadıklarını anlattı.

Cumhuriyet’ten Figen Atalay’ın haberine göre, Adıyaman’da enkazdan çıkarılan bir yaşındaki bebek A. babası ile birlikte hastaneye kaldırıldı. Bebeğin ilk müdahalesi babasının yanında yapıldı. Bebeğin başka hastaneye sevk edilmesi gerektiği söylendi ancak nereye götürüleceğine dair bilgi verilmedi. Babası, dört şehirdeki hastaneleri dolaştıktan sonra bebeğini İstanbul’daki bir hastanenin yoğun bakım servisinde buldu.

Afet-Çocuk Sivil Koordinasyon ekibi, kayıp çocuklar konusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yanı sıra Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğuna dikkat çekti. Kimlik bilgilerini babasından almak mümkün olduğu halde bebeğin nasıl ve neden “kimliği belirlenemeyen” olarak sevk edildiği, bir bebeğin 1248 km uzaktaki bir hastaneye kayıt tutulmadan sevk edilebildiği, Adıyaman’a yakın şehirlerdeki hastanelerin afet durumlarında hizmet verecek niteliğe ve kapasiteye sahip olup olmadığı yanıtlanmamış sorulardan sadece bazıları.

Afet-Çocuk Sivil Koordinasyon ekibi üyeleri, “Akıbeti hâlâ belli olmayan çocukların olması karşısında endişeli ve öfkeliyiz. Çocukların Takipçisiyiz Ekibi olarak bugüne dek, çocukların bulunması ve yakınları ile buluşturulması, bu süre zarfında güvenlik ve korunma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik taleplerimiz, sorularımız ve sistem önerilerimizle yüzümüzü daha çok Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na çevirdik. Ancak depremin ilk gününden bu yana izleme ve takip çalışmalarımız gösteriyor ki çocukların yakınları ile bağlarının kopmasında, ‘kayıp’ olmalarında, ‘kimliği belirlenemeyen’ olarak hastanelerde refakatsiz kalmalarında Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğu büyük” ifadelerini kullandı.