Enkaza dönen okullarda 2 yıl önce güçlendirme çalışması yapılmış

Malatya'da deprem sonrası yıkılan yerlerden biri de Akçadağ İlçesi Ören Mahallesi'nde bulunan okullar oldu. Yıkılan Şehit Yarbay Songül Yakut İlkokulu ve Ortaokulu ile Ören Anadolu Lisesi'nde 2020 yılında güçlendirme çalışması yapıldığı öğrenildi.

DHA'da yer alan habere göre Akçadağ Kaymakamlığı'nın internet sitesinde 21 Temmuz 2020 yılında yayınlanan duyuruda, "İlçemize bağlı Ören Mahallesinde bulunan Şehit Songül Yakut İlk ve Ortaokulu ile Ören Anadolu Lisesindeki okullarımızda güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Hasar tespit çalışmalarının ardından Şehit Songül Yakut İlk ve Ortaokulu ile Ören Anadolu Lisesinde güçlendirme çalışmalarına başlandı. Bu okullar olası bir depreme karşı güçlendirilmektedir" ifadeleri yer aldı.