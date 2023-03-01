Enkaza dönen kilise 2 yıl önce restore edilmiş: 'Yanlış uygulama cinayet olur'

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bağlı Sarılar Köyü'ndeki Aziz Georgios Kilisesi depremlerde hasar gören yapılar arasında yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, 659 yıllık yapı hakkında tarihi eser statüsünde olmadığı için yıkım kararı verildiğini iddia etti. Kilisenin iki yıl önce restore edildiğini belirten Polat, "Bugüne kadar tescillenmemesi incelenmeli. Restorasyona rağmen hasar alması yanlış restorasyondan cinayet olur" dedi.

Bakanlık yanıt verdi

Polat'ın paylaşımına yanıt veren Kültür ve Turizm Bakanı Genel Müdürlüğü Yardımcısı Birol İnceciköz, söz konusu yapının tescilli olduğunu ve sahada tespit çalışmaları yapıldığını söyledi. İnceciköz, restorasyon ve yıkım iddialarına ilişkin bir açıklamada bulunmadı.