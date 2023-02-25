Enkaz altından çıkarılan 447 çocuğun ailesi bulunamadı

Depremzede çocukları cemaatlere ait kurumlara verdiği ortaya çıkan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan çocuklara ilişkin veriler paylaştı.

Depremin ilk gününden bu yana 1900 çocuğun kayıt altına alındığı, başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrası 1453 çocuğun ailesine teslim edildiği açıklandı.108 çocuğun da tedavisinin ardından Bakanlık tarafından kuruluş bakımına alındığı kaydedildi. 339 çocuğun hastanede tedavi gördüğünü kaydeden açıklamada 83 çocuğun ise kimliğinin belirlenemediği bildirildi.

Böylece ailesi bulunamayan çocuk sayısı 447 oldu.