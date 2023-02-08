Enkaz altındaki depremzedeyi arayıp dalga geçen üç şüpheliden ikisi tutuklandı

Depremde enkaz altında kalan yüzlerce yurttaşın kurtarılmayı beklediği anlarda bir Discord grubundaki kişilerin, enkaz altında kalanları arayarak, 'seni kurtarmaya geliyoruz' diye oyalayıp dalga geçtiği ve kendi aralarında gülüp eğlendiği görüntüler ortaya çıkmıştı

DHA'nın haberine göre; söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının üzerine şüphelileri tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin H.T.Ö., Y.S. ve 18 yaşından küçük M.B. olduğu belirlendi. Şüpheliler Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheliler H.T.Ö., Y.S. ve M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından şüpheliler Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe şüphelilerden M.B. ve Y.S. tutuklandı. Diğer şüpheli H.T.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.