Deprem bölgesinde vergi borçlarına erteleme

Deprem bölgesinde yaşayan yurttaşların vergi borçları ertelendi. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığından bir açıklama yapıldı.

Deprem bölgesindeki mükellefler için 'mücbir sebep hali' ilan edildi.

Bu illerdeki mükelleflerin vergi yükümlülükleri, 31 Temmuz 2023 tarihine ertelendi.



Mevcut yapılandırmadan yararlanıp mart, mayıs, temmuz aylarında yapılması gereken taksit ödemeleri ağustıs, ekim ve aralık aylarında yapılacak.

Mücbir sebep ilanı depremin vurduğu Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı kapsıyor.