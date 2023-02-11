Hatayspor'un enkaz altında kalan futbolcusu Christian Atsu'nun eşi Marie Claire Rupio'dan açıklama geldi.
Rupio, "Atsu hala kayıp. Nerede olduğu bilinmiyor ama hala hayatta olduğuna inanıyorum. Onun için dua ediyorum" dedi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Enkaz altındaki Christian Atsu'nun eşi: Hayatta olduğuna inanıyorum
Deprem sonrası enkaz altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun eşi Marie Claire Rupio, 'Nerede olduğu bilinmiyor ama hala hayatta olduğuna inanıyorum' dedi.
Haber Merkezi
Hatayspor'un enkaz altında kalan futbolcusu Christian Atsu'nun eşi Marie Claire Rupio'dan açıklama geldi.
Rupio, "Atsu hala kayıp. Nerede olduğu bilinmiyor ama hala hayatta olduğuna inanıyorum. Onun için dua ediyorum" dedi.