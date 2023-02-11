Enkaz altındaki Christian Atsu'nun eşi: Hayatta olduğuna inanıyorum

Deprem sonrası enkaz altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun eşi Marie Claire Rupio, 'Nerede olduğu bilinmiyor ama hala hayatta olduğuna inanıyorum' dedi.

Haber Merkezi

Hatayspor'un enkaz altında kalan futbolcusu Christian Atsu'nun  eşi Marie Claire Rupio'dan açıklama geldi.

Rupio, "Atsu hala kayıp. Nerede olduğu bilinmiyor ama hala hayatta olduğuna inanıyorum. Onun için dua ediyorum" dedi.

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