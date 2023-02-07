Enkaz altında kalan Christian Atsu'ya ilişkin açıklama geldi

Hatayspor'un yeni sezon kadrosuna kattığı ve bir dönem Chelsea, Everton ve Newcastle United forması giyen Christian Atsu, depremde enkaz altında kaldı.

Hatayspor Basın ve Dış İlişkiler Sözcüsü Mustafa Özat yaptığı açıklamada, "Sportif Direktörümüz Taner Savut'un enkaz altında olduğunu biliyoruz ama kendisine ulaşamadık. Christian Atsu'ya da ulaşamadık, binasının enkaza döndüğünü öğrendik." ifadelerini kullandı.

Cristian Atsu önceki gün oynanan Kasımpaşa maçında 90+7'de attığı golle galibiyeti getirmişti.