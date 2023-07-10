Enis Berberoğlu: Merdan Yanardağ’ın ve Gezicilerin yanındayız

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, bugün Merdan Yanardağ ve Gezi Davası tutukluları Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Hakan Altınay ile TİP milletvekili Can Atalay’ı cezaevinde ziyaret etti. Görüşmelerinin ardından yazılı açıklama yapan Berberoğlu, şunları kaydetti:

“Bugün Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda (Silivri) Merdan Yanardağ, Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Hakan Altınay ve TİP Milletvekili Can Atalay’ı ziyaret ettim. Hepsinin dışarıda özgürlükleri için çaba sarf eden, hapishaneyi aratmayan insan hakları ihlallerine karşı direnen her yaştan, cinsten demokrata içten selamlarını aktarıyorum.

Gezi davasında tebliğname hafta sonunda çıktı ve avukatım Yiğit Acar ile üzerinde çalıştık. Metin kaçınılmaz olarak beni 5 yıl öncesine götürdü, çünkü zaten Can Atalay’ı serbest bırakmama, cezasını onama yönündeki savcılık görüşüne referans olarak davam gösterilmiş. Yani yeni bir haksızlığa bir eski haksızlık gerekçe sayılmış.

'Bana yapılan hukuksuzluğun devamı sanki yok sayılmış'

Daha da vahimi bana yapılan hukuksuzluğun devamı sanki yok sayılmış. Bu karar yüzünden TBMM’de vekilliğimin düşürüldüğü ama sekiz ay sonra Anayasa Mahkemesi’nin iki ayrı kararı ile davamın nasıl durdurulduğu ve Meclis’e nasıl döndüğüm hiç anlatılmamış. Yargıtay yine koca evreni kendi küçük dünyasından ibaret saymış.

Üstelik adetim olmamakla birlikte ufak bir hukuki ukalalık edeyim: Benim dosyamda hukuki bir açı farkı söz konusuydu. Milletvekili Dokunulmazlığım Meclis’in o tarihteki (2016) tüm dosyalar için yaptığı hukuksuz Anayasa değişikliği ile kalktığı için 'özel yasa genel hukukun üstündedir' tartışması vardı, Yargıtay bu bahaneye sığınmıştı, bakalım bu sefer ne uyduracaklar.

'Yanardağ ve Gezicilerin yanındayız'

Gerçi adalet eksiklerini yaratıcı hukukla kapatmakta mahirler. Örneğin seçimden bir ay önce birinci derece mahkemenin, istinafın cezaya gerek görmediği bir dosyamda bozma verip süreci yine başa sardılar. Korktuğum veya ciddiye aldığımdan değil, sadece benim durumum örnek alınacaksa, hazretlerin nelere başvurabileceklerini göstermek adına yazıyorum. Adaleti bipolar hastası haline getirenler, tuzu kokutanlar utansın, suçsuz günahsız hapis yatanlar değil. Haberci, gazeteci, yayıncı Merdan Yanardağ’ın ve Gezicilerin yanındayız.”