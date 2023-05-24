Enginyurt: Özdağ İçişleri Bakanı olursa Süleyman düşünsün

Millet İttifakı bileşenlerinden Demokrat Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı ve 28. Dönem İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Sözcü TV yayınında "İçişleri Bakanı Ümit Özdağ olursa bu saatten sonra Süleyman Soylu düşünsün. Vatana millete hayırlısı olsun" dedi.

Özdağ, Sözcü TV yayınında İçişleri Bakanlığı'nın kime verileceğiyle ilgili olarak kendisinin de bu görevi istediğini belirterek şunları söyledi:

"Bu memlekette bir mücadele, bir inancı ortaya koymak içindi. Benim öyle bir asla ısrarım da olmaz, inadım da olmaz. Ümit Özdağ İçişleri Bakanı olup memlekete hayırlı iş yapacaksa Süleyman düşünsün bu saatten sonra. Olsun derim. Süleyman yani ben yine kibar davranırdım ama Ümit Özdağ İçişleri Bakanı olursa Süleyman düşünsün."

Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun düzenlediği ortak basın toplantısının canlı yayında izlenmesinin ardından yaptığı açıklamada ise Enginyurt "Olan benim içişleri bakanlığıma oldu. Hayırlı olsun" dedi.