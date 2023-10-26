Engin ve Dilan Polat'ın 15 şirketine baskın: Arama yapılıyor

Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialar bulunan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'a ait şirketlere maliye ekipleri arama yapıyor.

DHA'nın haberine göre, sabah saatlerinde maliye ve polis ekipleri Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a ait firmalara baskın düzenledi. Dijital materyallere el konulan 15 şirkette aramalar devam ediyor.

Polat çifti hakkında gözaltı kararı olmadığı belirtildi.

Soruşturma Gürcistan'a uzandı

Mal varlıklarına el konulan Polat çiftinin şirketleri aracılığıyla bahis çetelerinin paralarını akladıkları belirtiliyor.

Engin Polat'la ilişkisi olduğu belirtilen ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Derkan Başer'in yasadışı bahis patronu Veysel Şahin'in sağ kolu olduğu iddia ediliyor.

Türkiye'de cinayet işlemek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasının ardından yurtdışına firar eden Galip Öztürk ile de ilişkisi olan Derkan Başer'in ''patronu'' Veysel Şahin'in yaklaşık 5 milyar avroluk illegal bahis ağını yönettiği belirtiliyor.

İddiaya göre emniyet, Engin Polat aracılığıyla Gürcistan’daki bu çete mensuplarının paralarının aklandığından şüpheleniyor.