Engin Altay: Cemaat yurtlarında yaşananlar, artık sınırları zorlayan bir hal aldı

Ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdundaki baskıdan şikayet ederek hayatına son veren tıp öğrencisi Enes Kara, TBMM gündemindeydi.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Elazığ Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara intihar etti. İlk değil, inşallah son olur. Bir tıp öğrencisi, huzursuz olduğu bir yurtta kalmak zorunda olduğu için intihar etti. Peşinen kimseyi suçlamak istemem ama Türkiye'de özel yurtlar ve cemaat yurtlarında yaşananlar, artık kabul edilebilir sınırları zorlayan bir hal aldı. Yangınını gördük, tacizini gördük, tecavüzünü gördük, intiharları gördük, cinayeti gördük. Devlet, devletse ki öyle olmalı ve öyle kalacak; bunlara göz yumamaz…Çocuk yurtta istem dışı kalıyor. Ailesinin zoruyla da olabilir, ekonomik imkansızlıktan olabilir. Bu yurtta tıp öğrencisine yurdun ayrıca bir müfredatı zorla tatbik ettirilmeye çalışılıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bu kabul edilebilir mi?” ifadelerini kullandı.