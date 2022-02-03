Engelliler derneğine fuhuş baskını: 'Podyuma çıktık'

Erzurum’da Engelliler Derneği fuhuş çetesi çıktı. Operasyonda biri yabancı uyruklu 14 kadın ve şüpheli 12 kişi yakalandı.

Dernek içerisinde ve dernek yöneticilerinin temin ettiği yerlerde fuhuş yapıldığı bilgisinin alınması üzerine adı geçen dernek ve yöneticileri hakkında inceleme yapıldı.

Biri yabancı uyruklu olmak üzere 14 kadını fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettiği tespit edilen aynı zamanda bahse konu derneğin başkanlığını yaptığı anlaşılan Reşit S. ile birlikte Selahattin U., Bünyamin K., Muhtesimlüllah S., Fikret C., Yalçın Y., Ahmet K., Ahmet K., Yakup Y., Adem İ., Kadir B. ve Salihe A. isimli toplam 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şahısların evlerinde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Fuhuş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu kadınlar ise işlemlerin ardından sınırdışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Fuhşa karıştığı tespit edilen 92 kişiye 1 milyon 229 bin TL idari para cezası uygulanırken, yakalanan şüpheliler "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Derneğin kasası olduğu öğrenilen ve elinde bastonla yürüyen Selahattin U., karşısında basın mensuplarını görünce "Podyuma çıktık" dedi. (İHA)