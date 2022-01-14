Engelli öğrencileri taşıyan araç otomobille çarpıştı: 9'u öğrenci 11 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza öğle saatlerinde Niğde Merkez Yaylayolu Köyü girişinde meydana geldi.

Hasan G. yönetimindeki 51 BE 022 plakalı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ait servis aracı ile Yıldıztepe-Yaylayolu istikametine doğru seyir halinde giderken karşı istikametten Yıldıztepe Kasabası istikametine seyir halinde giden Recep D. yönetimindeki 51 AAP 417 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada servis şoförü ile 9 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Otomobil şoförü Recep D. ise ağır şekilde yaralanırken, aynı araç içerisindeki O.Ç. isimli şahıs hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Recep D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazanın meydana geldiği yolda buzlanma olduğu görüldü. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. (ANKA)