'Engelli evde bakım destek yardımları üzerinden bankalardan promosyon alındı'

CHP’nin sağlıktan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Kayseri ve Bartın'da engelli evde bakım destek yardımlarının mevzuata aykırı olarak özel bankalara yatırıldığını ve bunun karşılığında bankalardan promosyon alındığını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Sayıştay raporuna atıfla konuşan İlgezdi, “Engelli evde bakım destek yardımlarını Kayseri ve Bartın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, mevzuata aykırı olarak özel bankalara yatırmıştır. Bunun karşılığında bankalardan promosyon alan ve trafik cezası ödeyen il müdürlükleri, hak sahiplerinin geç ödeme almasına neden oldu” dedi.

2 gün içinde ödenmesi ödemeler 11 günde ödenmiş!

İlgezdi şöyle konuştu:

“Kayseri İl Müdürlüğü’ne 2012 yılından 2021 yılına kadar toplam 1 milyon 788 bin 876 lira 78 kuruş tutarında, Bartın İl Müdürlüğü’ne ise 2018 yılından 2020 yılına kadar toplam 390 bin lira tutarında promosyon ödemesi yapılmıştır.

2-3 gün içinde ödenmesi gereken hak sahibi engelli evde bakım ödemeleri, 11 günde ödenmiştir. Zaten zor şartlar altında geçinmeye çalışan engellilerimiz ve onlara bakan ihtiyaç sahipleri için asgari ücretin yarısından az bir bedeli bile promosyon alma uğruna geç yatırtan gözü dönmüş yöneticilerden halen hesap sorulmadı.

İki il müdürlüğünün trafik cezalarından idari para cezalarına, müdür odalarının tefrişinden bakım onarıma; konaklama, ulaşım, yemek bedellerine birçok usulsüz ödemenin promosyon paralarından yapıldığının Sayıştay tarafından tespit edilmesi sonrasında hiçbir bir işlem yapılmamıştır. Hatta Kayseri İl Müdürlüğü, idarenin mevzuata aykırı uyarısına rağmen ilerleyen süreçte de promosyon geliri elde edilmeye devam edilmiştir.”

Spor salonu ihtiyacının giderilmesi şartıyla yapılan bağış genel bütçeye aktarılmış

Promosyon dışında da birçok usulsüzlüğün yaşandığını kaydeden CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi, “Bir vakfın çocuk destek merkezinin spor salonu ihtiyacının giderilmesi şartıyla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’ne yaptığı 100 bin liralık şartlı bağışa rağmen tesis yapılmamış ve saymanlık bu meblağı genel bütçeye aktarmıştır. Bu nedenle şartlı bağış yapan vakıf, bağışın şartı dışında amaçlarla kullanıldığı için iadesini talep etmiştir. Bu nedenle hem çocuk destek merkezindeki çocuklarımız spor salonsuz kalmış hem de harcanan 100 bin lira için vakıf alacaklı konuma geçmiştir” dedi.