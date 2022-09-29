Bakanlığa bağlı il müdürlükleri engelli yurttaşlar için ayrılan paraları kullanmış

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2021 yılı mali hesaplarına yönelik Sayıştay denetimlerinde bakanlığa bağlı il müdürlüklerinin, “Engelli Evde Bakıma Destek Yardımı” ödemeleri için özel bankalar ile sözleşme imzaladığı, sözleşmeler kapsamında il müdürlüklerine promosyon ödemesi yapıldığı ortaya çıktı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, sayıştay denetimleri ile açığa çıkan usulsüzlüğün adresi Kayseri ve Bartın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri oldu. Bakanlığın denetim raporunda yer alan bilgilere göre, engelli evde bakım ödemelerinin ilgili hak sahiplerine aktarılması amacıyla özel bir banka ile yapılan sözleşme kapsamında promosyon hesabı açıldı. Bu hesapta il müdürlüklerince çeşitli harcamalar gerçekleştirildi. Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne 2012 yılından 2021 yılına kadar toplam 1 milyon 788 bin TL tutarında, Bartın Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü’ne ise 2018 yılından 2020 yılına kadar toplam 390 bin TL tutarında promosyon ödemesi yapıldığı belirlendi.

Öte yandan, engelli evde bakıma destek yardım ödeneğinin, sözleşmede belirlenen daha uzun sürelerde banka hesaplarında bekletildiği tespit edildi. Sayıştay denetçileri, banka şubelerinin engelli evde bakı ödemelerini hesaplarda bekleterek değerlendirdiğini ve menfaat elde ettiğini kaydetti. Elde edilen menfaatin bir kısmının ise promosyon ödemesi adı altında il müdürlüklerine aktarıldığı ifade edildi.

Özel harcamalar yapıldı

İl müdürlüklerinin promosyon paralarını harcadığı yerler de raporda sıralandı. Buna göre, derneklerle yürütülen çeşitli organizasyonlara ilişkin konaklama, ulaşım ve yemek bedelleri ile müdürlüğe ait trafik cezaları gibi çok sayıda özel harcama, promosyon parasıyla karşılandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndaki usulsüz işlemler bunlarla sınırlı kalmadı. Bakanlığa yapılan şartlı bağışların, bağış şartına uygun şekilde kullanılmadığı anlaşıldı. İsmi açıklanmayan bir vakfın, spor salonu yapılması için bağışladığı 100 bin TL’nin, para gönderilirken açıklama kısmında yazan, “Spor salonu için…” ifadesine karşın genel bakiye devri gibi gösterildiği öğrenildi. Bakanlığa bağışlanan paranın spor salonu için kullanıldığını anlayan vakfın, paranın kendilerine iadesini talep ettiği bildirildi.

Sayıştay’ın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yönelik diğer bazı tespitleri ise denetim raporunda şöyle sıralandı: