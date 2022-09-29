Özelleştirme İdaresi'nden 1,5 milyarlık taşınmaz satışı

Bugün Resmi Gazete'de Özelleştirme İdaresi ile çeşitli belediyelerin taşınmaz satılmasına, kat karşılığı inşaat yaptırılmasına ve uzun sürelerle kiraya verilmesine ilişkin ihale kararları yayımlandı.

Ülke seçime giderken kamu taşınmazlarının satılması ivme kazandı. Resmi Gazete'de hemen her gün Özelleştirme İdaresi, belediyeler ve mülkiyet hakkı olan diğer kamu kurum ve kuruluşların yüzlerce milyon liraya ulaşan tutarlarda taşınmaz satılmasına ilişkin kararları yayımlanıyor. Bugün yayımlanan taşınmaz satış ve ihale kararlarının toplam büyüklüğü 1,5 milyar lirayı aşıyor.

Bu durum AKP’nin seçimi finanse edebilmek için giderek daha çok kaynağa gereksinme duyduğunu gösteriyor. Daha çok paraya gereksinme duymaları işin yalnızca bir yanı. Olayın bir başka boyutu daha var: AKP kadroları ihaleyi yöneten makamlarda olmanın avantajlarından alabildiğince yararlanabiliyorlar. Böylelikle kamu taşınmazları üzerinden yandaş dayanışmasına güç katıyorlar.

Cumhurbaşkanınca onaylanan Özelleştirme İdaresi Kararları

Bugün yayımlanan 11 adet Cumhurbaşkanı Kararı'yla, Özelleştirme İdaresi'nin ülkenin en değerli bölgelerinde yer alan yaklaşık 1,5 milyar lira tutarında 22 adet taşınmaz satış kararı onaylandı. Aşağıdaki çizelgede ayrıntısı görülüyor:

İmar Plan değiştirilmesine ilişkin 5 adet plan değişikliğine yapılan itirazın reddedildiği 1 adet olmak üzere 6 adet Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Ayrıntısı aşağıdaki çizelgede görülüyor.

Belediyelerin taşınmaz satış-kat karşılığı inşaat ve uzun süreli kiralama ihaleleri

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile İzmir Bergama Belediye Başkanlığı aşağıda ayrıntısı gösterilen toplam 8 bin 611 m² yüzölçümlü arsalarını 94 milyon 145 milyon lira tahmin edilen bedel üzerinden satışa çıkardı.

Mudanya Belediyesi 8 bin 328 m² yüzölçümlü Yıldıztepe Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezini aylık 800 bin lira üzerinden 10 yıllık kiraya verme ihale ilanı yayımladı. Belediye 10 yılda en az 96 milyon lira gelir bekliyor.