Enflasyonun araştırılması önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

CHP’nin enflasyonun ve zamların yurttaşlara etkisinin araştırılması önerisi, TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP'li milletvekillerinin oyları ile reddedildi.

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal öneriye ilişkin yaptığı konuşmada, iktidara yönelik olarak “Çarşıdan pazardan bir haber. Emeklinin, memurun, işçinin, çiftçinin neler çektiğini bilmeyen, A Haber’de kendi yarattığı ‘Dünya bizi kıskanıyor’ yalanına kendisi inanan, Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri ve yöneticilerine milletin halini, enflasyon karşısında nasıl ezildiğini anlatmak için söz aldım” dedi.

“Geçen yıl 1 koli yumurtanın fiyatı 30 liraydı, bu yıl 60 liranın üzerine çıkmış” diyen Köksal, elindeki bazı resimleri göstererek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burada bir salça var, bu salça haziran ayında 9 liraymış, bugün kasımda 45 liraya yükselmiş. 5 ayda 5 katı artmış. Artık insanlar yemeklerine kullanamıyor sizin yüzünüzden. Kömür yüzde 95 artmış. Eskiden sobasına tonla kömür alan gariban, bugün torba ile kömür almaz hale gelmiş. Şeker yüzde 500 artmış. Şeker fabrikalarını peşkeş çekmenin kazığıdır bu. Doğalgaz yüzde 310 zamlanmış, vatandaş artık kombiye dokunamaz hale geldi. Elektrik yüzde 280 artmış, milletin bir ışığı vardı, onu da söndürdünüz.” (ANKA)