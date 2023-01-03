Enflasyon 'yüzde 170 ve üzeri' diyenlerin oranı yüzde 47,5

Aralık ayı enflasyon verilerini açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, enflasyon Aralık 2022'de yüzde 1,18 artarken, yıllık bazda ise yüzde 64,27 oldu.
Metropoll Araştırma Şirketi ise "2022 yılında enflasyon yüzde kaç oldu?" sorusunun yöneltildiği anketin sonuçlarını paylaştı.
Söz konusu soruya "yüzde 170 ve üzeri" cevabını verenlerin oranı yüzde 47,5 oldu.
"Yüzde 84" diyenler yüzde 24,2; "yüzde 170" diyenler 18,8; "fikrim yok" diyenlerin oranı ise yüzde 9,5 olarak ölçüldü.
24 Haziran 2018 yerel seçimlerinde AKP'ye oy verenlerin yüzde 35,9'u, MHP'ye oy verenlerin ise yüzde 39,0'unun söz konusu soruya "yüzde 170 ve üzeri" cevabını vermesi dikkat çekti.