ENAG yıllık enflasyonu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), bugün saat 10.00'da açıklayacağı aralık ayı enflasyon verileri öncesi Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), kendi hesaplamalarını duyurdu.

ENAG'a göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aralık ayında yüzde 5,18 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 137,55 olarak gerçekleşti.

ENAG'ın aktardığı verilere göre, bir önceki ay Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 4,24, yıllık bazda ise yüzde 170 olarak açıklanmıştı. Yıllık enflasyon ekim ayında ise yüzde 185 seviyesinde gerçekleşmişti.