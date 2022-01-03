Enflasyon verileri öncesi dolarda yükseliş 

Yurt içinde gözler saat 10.00'da açıklanacak enflasyon ve ihracat verilerine çevrildi.

Enflasyon verileri öncesi yükselişe geçen dolar, 13,92 TL seviyesinden haftaya başladı. Avro ise 15,81 TL seviyelerinde güne başladı.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 13,4570 lira, avronun satış fiyatı ise 15,2680 lira olmuştu.

Reuters anketine göre, TL'deki rekor değer kaybının birikimli etkisiyle 3 Ocak 2022 saat 10.00'da açıklanacak Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Aralık ayında 18 yılın zirvesi olan yüzde 30,6'ya yükselerek hükümetin yılsonu hedeflerinin çok üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.