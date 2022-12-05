Enflasyon rakamları açıklandı: Asgari ücrete etkisi ne olacak?

TÜİK'in Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte gözler asgari ücrete yapılacak zam oranına çevrildi.

Ahaber'e konuşan ekonomist Faruk Erdem asgari ücrete ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Asgari ücrette bu enflasyon rakamlarına bakarak ortaya çıkıyor. Parametrelerden bir tanesi de o. Geçmiş yıllara bakıyoruz hep enflasyonun üzerinde artışlar olmuş durumda. Asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon oranı etkili olmuş.

Dolayısıyla şimdi 5 aylık enflasyon 14,05 çıkması veya 6 aylık enflasyonun yüzde 20'nin üzerinde çıkması asgari ücretin artışında etkileyecek bir unsur olacak. Asgari ücret için 6 aylık enflasyona bakılırsa yüzde 30 ve 40'lar gelir ve 8 binin üzerinde net bir asgari ücret görürüz..

Yıllık enflasyona bakarak bir yola girilirse 9 bin lirayı geçen asgari ücret görebiliriz. Bu rakamları nereden söylüyoruz? 'Asgari Ücret Komisyonu toplanmadı' bile diyenler olabilir. Ama ben önümüzdeki enflasyon rakamlarından yaptığım hesaplamalara dayanarak bu rakamları ifade ediyorum."