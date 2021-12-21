Enflasyon farkı memur ve emeklilerin yeni maaşını belirleyecek

Açıklanan, 2022 yılı asgari ücretinden sonra kamu emekçilerinin ve emeklilerinin 2022 yılı maaşlarının açıklanması bekleniyor.

Kamu emekçilerinin ve emeklilerinin maaşları, 2021 yılı enflasyon verilerine orantılı olarak belirlenecek. 2022 yılında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım aylarını kapsayan, 5 aylık enflasyon verisine göre Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) 5 aylık enflasyon yüzde 10,47 oldu. Aralık ayında 3 puanlık bir TÜFE açıklandığı taktirde 6 aylık dönemde yüzde 13,47'lik bir enflasyona ulaşılmış olacak.

Memura yüzde 15,47 zam bekleniyor

Sözcü'nün haberine göre, bu yıl ağustos ayında sonuçlanan 6. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne göre memur ve emeklileri maaşlarını 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 5 zamlı alacak. 2021'in ikinci 6 ayında gerçekleşecek enflasyonun yüzde 3'ü aşması durumunda aradaki fark da zamma eklenecek. Aralık ayında TÜFE'nin yüzde 3 olması durumunda da yüzde 10,47'lik enflasyon farkı zammı kesinleşecek. Memur ve memur emeklileri buna ilave olarak alacakları yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla toplam yüzde 15,47 zam alacak. Bu zamlar haricinde ek zam verilirse zam oranı artacak.

İşçi emeklisine yüzde 13,4 zam bekleniyor

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise ocak ve temmuz aylarında olmak üzere senede iki defa enflasyon oranında zam alıyor. 2021'in son 6 aylık enflasyonu açıklandığında emeklilerin zam oranı da kesinleşecek. Şimdiden yüzde 10,47'lik zam oranı kesinleşen emekliler, aralık ayı TÜFE oranının yüzde 3 olması durumunda 13.47'lik enflasyon oranında zam alacak. Bu emekliler enflasyon farkı adı altında ek zam alamayacak.

TÜİK ne kadar doğru veri açıklıyor?

Emeklilerin ve kamu emekçilerinin zammını belirleyen TÜİK verileri büyük tepki çekiyor.

Halkın yaşadığı gerçek enflasyonu yansıtmayan oranlar yapılacak zammın da daha düşük kalmasına neden oluyor.

Türkiye'de bu yıl gerçek enflasyonun yüzde 50'lere dayandığını belirten çok sayıda çalışma yayımlanmıştı.

Ek zam beklentisi

Yandaş basına yansıyan haberler, yapılacak zammın sadece enflasyon farkı ve toplu sözleşmedeki oranla sınırlı kalmayacağı yönünde.

Buna göre ortaya çıkacak enflasyon farkına ek olarak seyyanen zam ya da yüzde 25 artışın masada olduğu öne sürülüyor.

Bu durum TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon verilerinin AKP iktidarı tarafından da "gerçek" kabul edilmediği anlamına geliyor.