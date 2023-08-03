Enflasyon açıklandı: Memur, emekli maaşına zam ile kira artışı oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı Temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksindeki artış Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 9,49, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,83 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 57,45 olarak gerçekleşti.

Böylelikle milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren yılın geriye kalan 6 ayına ilişkin olan ilk enflasyon verisi açıklanmış oldu.

Memur ve emeklilerin zam oranı

Hürriyet'in haberine göre, SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 9,49'luk enflasyon farkını ilk aydan hak etmiş oldu. Ancak bu zam ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri de sürüyor. Sözleşmeden doğacak olan zam belirlenmediği için temmuz ayı itibarıyla alacakları enflasyon farkı da belirlenmedi. Şayet toplu sözleşmede yüzde 9,49'un altında bir artış verilirse memur ve memur emeklileri artıştan kalan kısmın farkını zam olarak hak edecekler. Geriye kalan Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.

Kira artış oranı belli oldu

Temmuz ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte işyerlerine yapılacak kira artış oranı da belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 9,49, yıllık yüzde 47,83 oldu.

İşyerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 57,45 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 57,45 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek.